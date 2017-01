Korb Mercedes mit Teppichmesser zerkratzt ZVW, 31.01.2017 10:18 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Korb.

Ein Unbekannter wurde dabei beobachtet, wie er sich am Montagnachmittag in der Heppacher Straße an einem Mercedes-Benz C-Klasse, zu schaffen machte. Der Mercedes war vor einer Bank geparkt. Der Mann zerkratzte die Fahrerseite des Mercedes mit einem Teppichmesser und flüchtete dann in Richtung Seeplatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Täter aufgenommen.

