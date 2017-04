Korb. Am Dienstagmorgen wurde ein Pkw an der Frontstoßstange beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Der beschädigte Honda Civic war gegen 7.50 Uhr vor einem Kindergarten in der Lange Straße geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Zeugen, die das Geschehen beobachteten oder Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, sollten sich bitte bei der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 melden.