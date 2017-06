Korb.

Lockere Schrauben an einem Vorderrad seines Opels sind einem 43-jährigen Fahrzeugbesitzer am Dienstag (20.6.) aufgefallen. Der Mann hatte während der Fahrt auffälliges Fahrverhalten und ungewöhnliche Geräusche bemerkt und daraufhin die lockeren Schrauben an einem Reifen bemerkt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es ist unklar, ob die Radschrauben absichtlich von einem Unbekannten gelockert wurden oder ob diese sich von selbst gelöst haben. Das Auto war in der Buocher Straße in Korb abgestellt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen, Telefon 07151/950-422.