Korb Schon wieder BMW aufgebrochen

Seit Anfang Oktober hat die Polizei in Korb rund 40 Autoaufbrüche registriert - und die Serie nimmt kein Ende. Eine aufmerksame Anwohnerin hat in der Nacht zum Dienstag (13.12.) gegen 2.45 Uhr zwei Diebe im Elsterweg in Korb beobachtet, die an einem BMW hantierten und offensichtlich Gegenstände aus dem Auto klauen wollten. Die Diebe flüchteten ohne Diebesgut, als sie sich vermutlich ertappt fühlten. Die Polizei stellte fest, dass an dem Auto ein Dreiecksfenster eingeschlagen war. In der näheren Umgebung entdeckten die Beamten dann sowohl im Elsterweg wie in der Humboldtstraße zwei weitere aufgebrochene BMW. Aus einem hatten die Diebe das Lenkrad sowie die Navigationseinheit mit Radio entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Tel: 07151 / 90-422 entgegen.