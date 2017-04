Korb Unfall mit drei Beteiligten

Korb.

Am Samstagnachmittag hat es in der Waiblinger Straße in Korb einen Unfall mit drei Beteiligten gegeben. Nach ersten Informationen übersah ein Opel-Fahrer, von der B14 kommend, an einer Kreuzung offenbar einen aus Richtung Waiblingen kommenden BMW. Die beiden Fahzeuge stießen zusammen und der BMW wurde gegen einen Geländewagen geschleudert, der von Korb in Richtung Waiblingen unterwegs war.