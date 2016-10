Korb Von der Rebe ins Weinfass

Foto: Bei der Vorlese bleiben die schönen Weintrauben hängen.

Korb. Im Herbst sind viele Weingüter auf helfende Hände von Familie und Freunden angewiesen. Seit meine Schwester einen Wengerter geheiratet hat, werde auch ich regelmäßig als Weinlese-Helfer angefragt. Vom Gedanken, an einem Samstag von 9 bis 17 Uhr in den Weinbergen zu stehen, war ich zu Beginn wenig begeistert. Bis ich einmal dabei war.

Das Schöne bei der Weinlese ist die Geselligkeit. Eine Reihe wird immer von beiden Seiten bearbeitet und man kommt schnell ins Gespräch. Dabei lernt man auch neue Menschen kennen – vom jungen Studenten bis zur Uroma. Da gibt es zwischen den Reben viele spannende Geschichten zu hören. Besonders interessant empfinde ich es, Einblicke in andere Berufsgruppen zu bekommen. Denn bei der Weinlese gibt es keinen Unterschied zwischen Anwalt, Ingenieur, Pfarrer oder eben Journalistin. Gleichzeitig kann auch den eigenen Gedanken nachgegangen werden. Die Weinlese bietet daher einen perfekten Ausgleich zum oft stressigen Alltag.

Herbsten macht Spaß

Zu Beginn des Tages gibt es eine kleine Einweisung. Da Aaron Schwegler, mein Schwager, Qualitätswein produziert, müssen alle schlechten Trauben aussortiert werden. Auch wenn eine Weintraube stiellahm ist, dass heißt einen braunen vertrockneten Stiel hat, werden die Trauben gesondert gesammelt. Man kann also auch was lernen.

Video: Bei der Vorlese werden nur die schlechten Trauben gelesen.

Der perfekte Zeitpunkt zum Herbsten

Vorauszuschauen an welchem Tag die Trauben den bestmöglichen Geschmack haben, ist schwierig. Entscheidet der Winzer zu früh, dass die Trauben abgeerntet werden, verpasst er den Aromahöhepunkt. Wer zu spät dran ist, hat ungesundes Lesegut. Als Hilfsmittel dient die Bestimmung des Oechsle-Grades. Er gibt den Zuckergehalt in den Trauben an. Je höher dieser Wert ist, desto besser.

Ein weiterer Faktor ist das Wetter. Dabei wird nicht nur auf die Prognose am Tag der Weinlese geachtet. Für die Winzer ist auch die Wetterentwicklung über die folgenden Tage wichtig. Bei Sonnenschein werden die Trauben noch süßer. Bei Regen hingegen werden sie wässrig und faulen schneller.