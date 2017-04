Der Junge hatte seiner Mutter gegenüber angegeben, ein Unbekannter habe ihn gegen 7.45 Uhr in den See am Seeplatz gestoßen. Nun meldete sich am Donnerstag (06.04.) ein Zeuge, wonach der Junge alleinbeteiligt, wegen eines Fahrfehlers, ins Wasser gefallen sei.

Die Ermittlungen der Polizei Waiblingen dauern an.