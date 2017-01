Korb/Winnenden: Dieb klaut gezielt Navigationsgeräte ZVW, 19.01.2017 16:33 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Korb/Winnenden.

In der Nacht auf Donnerstag wurden zwei BMW X5 in der Humboldtstraße aufgebrochen und die Navigationssysteme sowie Fahrer-Airbags gezielt fachmännisch ausgebaut. Die Diebstähle wurden gegen 2.45 Uhr festgestellt. Im Rahmen einer durchgeführten Fahndung, musste durch eine Polizeitreife in Winnenden in der Trollingerstraße ein weiterer, auf selbe Weise aufgebrochener BMW X5 festgestellt werden, bei dem jedoch nichts entwendet wurde. Der Schaden beläuft sich bei den erstgenannten Fahrzeugen jeweils auf einige tausend Euro. Hinweise auf die Diebe bzw. verdächtiger Wahrnehmungen in den genannten Bereichen nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Telefon: 07151 950-422, entgegen.

