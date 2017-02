Kritik von Hochschulexperten Gegenwind für Bauers Gebührenpläne

Stuttgart - Mitte Februar will die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) ihren Gesetzentwurf über Gebühren für internationale Studierende ins Kabinett einbringen. Doch jetzt bekommt sie heftigen Gegenwind von Hochschulexperten. Das gemeinnützige Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh bezeichnet Bauers Pläne als einen „Irrweg“ und schlägt stattdessen allgemeine Studiengebühren vor. In einer vom Wissenschaftsministerium selbst erbetenen Stellungnahme äußert Ulrich Müller, der Leiter der politischen Analysen beim CHE, deutliche Kritik an dem Entwurf. Er spricht von „konkreten Umsetzungsproblemen“, von einem allenfalls „überschaubaren Ertrag“ und einer „fehlenden Gesamtkonzeption“.