Kuba Kuba verzichtet per Gesetz auf Castro-Denkmäler

Kuba hat ein Anti-Personenkult-Gesetz erlassen.

Havanna.

In Kuba sollen weder Straßen noch Parks oder andere öffentliche Plätze nach dem im November gestorbenen Revolutionsführer Fidel Castro benannt werden. Dem letzten Willen des "Comandante" entsprechend, verabschiedete das Parlament in Havanna am Dienstag ein entsprechendes Gesetz.