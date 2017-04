Kuba Linke Verbündete stärken Venezuelas Präsident den Rücken

Havanna - Inmitten einer schweren politischen Krise in Venezuela versichern die linken Regierungen in Lateinamerika dem Präsidenten Nicolás Maduro ihren Rückhalt. Man weise "die Aggressionen und Manipulationen gegen Venezuela sowie die Lügen gegen seine Souveränität, Unabhängigkeit und Stabilität zurück", heißt es in einer Erklärung der Außenminister der Bolivarischen Allianz für Amerika. Maduro steht im eigenen Land und international unter großem Druck. Weil er immer autoritärer regiert, war er zuletzt immer wieder von der Organisation Amerikanischer Staaten kritisiert worden.