Laufenburg Polizei sucht nach vermisster 15-Jähriger aus Bad Säckingen

Laufenburg.

Die Polizei im Landkreis Waldshut sucht nach einem 15 Jahre alten Mädchen, das in der Nacht zum Sonntag nach einer Fastnachtsveranstaltung verschwunden ist. Die Jugendliche aus Bad Säckingen sei gemeinsam mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten im Anschluss an eine Fastnachtveranstaltung noch in ein Lokal in Laufenburg eingekehrt, berichtete die Polizei in Freiburg. Sie sei dort auf die Toilette gegangen und nicht zurückgekehrt. Die Polizei setzte bei der ergebnislosen Suche am Sonntag auch einen speziellen Hund ein. Da das Mädchen minderjährig ist, läuft die öffentliche Fahndung weiter.