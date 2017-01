Laupheim Auferstandenes Reh im Kofferraum: Polizei ermittelt

Laupheim.

Eine Geschichte von einem wieder auferstandenen Rehkitz hat ein Autofahrer in Laupheim (Kreis Biberach) der Polizei aufgetischt - allerdings ohne den gewünschten Effekt. Wie die Ermittler am Sonntag mitteilten, hatte ein Zeuge am Freitagnachmittag beobachtet, wie der 58-Jährige auf einer Landstraße ein totes Rehkitz in seinen Kofferraum lud. Darauf angesprochen, dass das Wild dem Jagdpächter gehöre, versprach der Autofahrer, dass er es dem Pächter bringen werde.