VfB Stuttgart RB Leipzig will Stuttgarter Torwart-Talent

Leipzig.

RB Leipzig will einem Bericht der "Bild" zufolge Nachwuchs-Torwart Philipp Köhn aus der Jugend des VfB Stuttgart verpflichten. Der 18 Jahre alte Keeper solle im Sommer ablösefrei zum aktuellen Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga wechseln, schrieb das Blatt am Dienstag. Köhns Vertrag beim VfB endet nach der laufenden Saison, er spielt in der U19 des Bundesliga-Absteigers und Zweitliga-Tabellenführers.