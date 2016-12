Leutenbach Auto beschädigt und abgehauen zvw, 23.12.2016 11:49 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Leutenbach.

Auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktdiscounters in der Winnender Straße in Leutenbach ist es am Donnerstag (22.12.) zwischen 14.15 und 14.30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrzeuglenker hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten BMW gestreift und einen Sachschaden von circa 500 Euro angerichtet. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden, Telefon 07195/694-0.

