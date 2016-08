Leutenbach.

Kurz vor Mitternacht geriet am Donnerstag ein Auto auf der Bundesstraße 14 in Fahrtrichtung Stuttgart am Ende des Tunnels bei Leutenbach in Brand.

Der Fahrer fuhr noch aus dem Tunnel Leutenbach heraus und konnte so einen größeren Schaden verhindern. Die Feuerwehr Leutenbach löschte den Brand im Motorraum rasch.

Der Tunnel in Fahrtrichtung Stuttgart war über zwei Stunden lang gesperrt.