Leutenbach Auto kracht gegen Tunnelwand

Leutenbach.

Um 16.45 Uhr musste am Donnerstag der Leutenbachtunnel auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart halbseitig gesperrt werden. Grund: Eine Mitsubishi-Fahrerin kam kam aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte den Bordstein. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der Pkw streifte anschließend an der Tunnelwand entlang, wodurch ein wirtschaftlicher Totalschaden am Unfallauto entstand, der auf rund 8000 Euro beziffert wurde. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Es bildete sich ein Stau, der sicher viel größer gewesen wäre, hätte die B14 voll gesperrt werden müssen.