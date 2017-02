Leutenbach.

Am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr kam es im Leutenbachtunnel zu einem Unfall. Ein 20-Jähriger befuhr die B14 in Richtung Backnang und wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei stieß er wohl wegen eines Fahrfehlers gegen die linke Tunnelwand. Im weiteren Verlauf wurde er abgewiesen und stieß gegen die rechte Tunnelwand. An seinem BMW entstand Sachschaden von circa 1500 Euro. Schaden am Tunnel entstand nicht.