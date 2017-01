Leutenbach Einbrecher stahlen Schmuck, Uhren und Geld wtg, 28.01.2017 13:35 Uhr

Leutenbach.

Bei einem Wohnungseinbruch am Freitagabend haben Diebe Schmuck, Uhren und Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter am Freitag zwischen 14.30 Uhr und 20.15 Uhr über eine eingeschlagene Balkontür in die Erdgeschosswohnung eines in der Theodor-Heuss-Straße gelegenen Wohnhauses eingebrochen. Die Täter durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck, Uhren sowie Bargeld. Über den Wert des Diebesgutes kann bislang keine Aussage getroffen werden. An der Balkontüre entstand Sachschaden in Höhe von 500,- Euro.



