Leutenbach Einbruch in Wohnhaus: Polizei bittet um Hinweise ZVW, 08.11.2016 08:47 Uhr

Symbolbild. Foto: pixabay.com

Leutenbach-Nellmersbach.

Es sind wieder viele Einbrecher unterwegs. Die Polizei ist deswegen auf vielen zusätzlichen Streifen unterwegs. Sie ist dennoch dringend auf konkrete Hinweise und Zeugenaussagen aus der Bevölkerung angewiesen. Ein Aufruf: Wer verdächtige oder fremde Personen und Fahrzeuge in Wohngebieten wahrnimmt, sollte sich immer bei der Polizei melden.



Ein Fallbeispiel: Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner eines Wohnhauses in der Blumenstraße am vergangenen Wochenende aus. Im Zeitraum zwischen Freitag, 21.10 Uhr und Montag, 23 Uhr, versuchten sie zunächst vergeblich, eine Terrassentüre aufzubrechen. Anschließend hebelten sie ein Fenster auf und stiegen schließlich ein. Sie durchsuchten in mehreren Zimmern Schränke und Schubladen und beschädigten dabei die Möbel teilweise erheblich. Sie richteten einen erheblichen Sachschaden an und erbeuteten einen höheren Bargeldbetrag.



Der Polizeiposten Schwaikheim bittet unter der Telefonnummer 07195 / 969030 dringend um Hinweise.

0