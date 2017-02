Leutenbach. Einbruch in Wohnhaus

Gewaltsam verschaffte sich ein Einbrecher am Dienstagabend Zutritt zu einem Wohnhaus in der Gartenstraße. Der Unbekannte hebelte zwischen 17.45 Uhr und 21 Uhr eine Türe auf der Rückseite des Gebäudes auf und gelangte so in das Innere. Dort durchsuchte er sämtliche Zimmer und verursachte dadurch zusätzlichen Sachschaden. Ob letztlich Gegenstände entwendet wurden ist noch nicht klar und bedarf der weiteren Abklärungen.

Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge im Wohngebiet nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.