Leutenbach Grundschüler werden zu Zirkusartisten

Video: Grundschüler proben für die Zirkusaufführung am Freitag.

Leni nimmt einen Hula-Hoop-Reifen, legt ihn kurz auf den Schultern ab und beginnt ihn zu schwingen. Runde um Runde wirbelt der Reifen um ihren Hals. Die Achtjährige wirkt dabei selbstbewusst und strahlt eine Leichtigkeit aus. „Es macht Spaß“, sagt die Zweitklässlerin, während sie gerade nach ihren Sachen greift, um zusammen mit den anderen aus dem Zirkuszelt zurück zum Schulgebäude zu gehen. „Voll Spaß!“, ergänzt die siebenjährige Marie.

Zirkusstrophe für das Schullied

Seit Montag proben jeden Vormittag zwei Stunden lang Artisten des Mitmachzirkus Piccolo mit den Kindern. Auf dem Programm stehen etwa Jonglage mit Ringen oder Tellern, Vorführungen in der Luft am Trapez, Kinder bauen eine Menschen-Pyramide, turnen auf dem Boden oder fahren mit dem Einrad durch die Manege. „Wobei Einradfahren diesmal nicht ganz einfach ist“, gibt Alexandra Riedesel von der Zirkusfamilie zu. Grund dafür ist, dass das Zirkuszelt auf der Wiese aufgebaut werden musste, wo der Untergrund nicht so eben wie in der Halle ist, was die Kinder vor eine Herausforderung stellt. Als Schule mit Bewegungsschwerpunkt ist das Einradfahren für die Kinder dennoch nichts Neues. In jeder Pause können sie ihr Geschick trainieren. Einräder wie auch Pedalos, Stelzen oder Hula-Hoop-Reifen stehen den Grundschülern dazu zur Verfügung, erklärt Schulleiter Heinz Wolfmaier. Beim Schulfest (bei schlechtem Wetter in der Gemeindehalle direkt nebenan) werden sie auch das Schullied singen, das „wir nun um eine Zirkusstrophe ergänzt haben“, so Wolfmaier. Damit beim großen Auftritt am Freitag alles klappt, sind die Kinder zur Zeit noch fleißig am Üben. „Die Familie hat ein Gespür für die Talente der Schüler“, sagt Wolfmaier. Ihn erstaune, dass die Kinder Kunststücke wagen, die man ihnen so nicht zugetraut hätte, sagt er. Wichtig sei ihm aber auch das Miteinander, dass man gemeinsam etwas gestaltet und aufführt.

Kinder freuen sich auf ihre Zirkusaufführung am Freitag

Die siebenjährige Romy freut sich auf die Zirkusvorführung am Freitag, weil man da ein Ziel hat, auf das man hinarbeite. Sie wird etwas mit dem Ball und auf dem Trapez vorführen. Außerdem zeigt sie am Boden eine Brücke, schlägt Räder und wirkt bei der menschlichen Pyramide mit. Für die Vorführung werden die Kinder sogar von der Zirkusfamilie Riedesel geschminkt. Die Artisten treten im Übrigen mit den Kindern auf und unterstützen sie in der Manege.