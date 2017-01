Leutenbach.

Ein Einbrecher drang am Dienstag (24.1.) zwischen 17 und 18 Uhr in der Mühlefeldstraße in ein Mehrfamilienhaus ein. Hierzu wurde über einen Anbau im Hinterhof des Gebäudes ein Küchenfenster zum ersten Stockwerk aufgebrochen. Aus der dortigen Wohnung wurde nach bisherigen Feststellungen Schmuck entwendet. Sollten Anwohner oder Passanten hierzu Verdächtiges festgestellt haben, sollten sie sich bitte mit der Polizei in Schwaikheim unter Tel. 07195/ 969030 in Verbindung setzen.