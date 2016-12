Leutenbach Scherz führt zu schwerem Unfall

Leutenbach.

Ein schlechter Scherz führte am Samstag, 24.12., um 2.25 Uhr auf der B14 in Fahrtrichtung Waiblingen zwischen Nellmersbach und Leutenbachtunnel zu einem Unfall mit insgesamt drei verletzten Personen. In einem Renault Traffic fuhren neben dem 19-jährigen Fahrer noch eine Beifahrerin und auf der Rücksitzbank ein 22-jähriger mit. Plötzlich riss der 22-jährige dem Fahrer von hinten die Mütze vom Kopf.