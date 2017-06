Leutenbach.

Am Freitag gegen 17 Uhr überholte ein 70-Jähriger mit seinem Pkw im dichten Verkehr in Leutenbach eine verkehrsbedingt mit ihrem Auto wartende 35-Jährige. Dabei streifte er mit seinem Pkw den Außenspiegel des stehenden Autos. Er fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An einer roten Ampel überholte er einen weiteren stehenden Pkw und erfasste dabei beinahe einen Fußgänger, der sich mit einem Sprung auf die Seite retten konnte. Auf Grund des Gegenverkehrs konnte der 70-Jährige nun nicht mehr weiter fahren. Er konnte von einem Zeugen dazu bewegt werden, aus seinem Pkw auszusteigen. Die Besatzung eines Rettungswagens, die zufällig vor Ort waren, kümmerte sich sofort um den Autofahrer. Der Grund für seine Chaosfahrt dürfte eine medizinische Ursache haben. Der Autofahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.