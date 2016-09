Leutenbach Tunnelsperrung: Gefahr für Autofahrer

Zuletzt sei es so beim Umfall am 25. Juli gewesen. Damals war ein Fahrer eines Mercedes-Vito vor dem Tunnel nach rechts gegen einen Bordstein gefahren, woraufhin der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen schrammte an der Betonwand des Leutenbacher Tunnels entlang und kam nach einigen Metern schließlich zum Stehen. Der Tunnel musste in Richtung Stuttgart während der Bergungsarbeiten für einige Zeit gesperrt werden.

Zu spät, so Bürgermeister Kiesl, werde in solch einem Fall Autofahrer von der Bundesstraße geleitet, was vermutlich, so Kiesl, aufgrund von unzureichender Kapazitäten seitens der Polizei erfolgt.