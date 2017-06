Leutenbach Unfall zwischen Nellmersbach und Erbstetten

Leutenbach.

Am Montagnachmittag (19.06.) hat sich zwischen Nellmersbach und Erbstetten ein Unfall ereignet. Eine Person musste reanimiert werden. Die Straße von Erbstetten nach Nellmersbach musste gesperrt werden. Der Verkehr wird über den Heidenhof umgeleitet. In der Gegenrichtigung wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kann zu Verzögerungen kommen.