Leutenbach Zu viele Schulformen im Land

Video: Hartmut Holzwarth über die Zukunft der Schulen im Raum Winnenden.

Zusammen mit Bürgermeister Norbert Sailer und Schulleiter Andreas Hein ist Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth nach Leutenbach zum Forum Schule gekommen, „nicht weil uns Schulpolitik ganz allgemein interessiert, sondern weil wir den erfolgreichen Prozess einer erfolgreichen Schulstruktur mit der Gemeinschaftsschule in der Raumschaft Winnenden mitgestalten wollen“, sagte er zwei Tage, nachdem Winnenden das Bürgerbegehren abgelehnt hat. „Wir wollen, dass die Gemeinschaftsschule in Leutenbach gut läuft, dass die in Schwaikheim gut wird, und dass unsere Robert-Boehringer-Schule in Winnenden einen guten Weg bei der Zusammenführung geht – das ist unser Ziel.“

Holzwarth wünscht sich rasche Neubesetzung der Schulleiterstelle

Gleichzeitig sollen Kinder, die bisher an der Boehringer-Schule sind, auch dort als Außenstelle der Uhland-Schule ihren Abschluss machen können. Dazu sei es wichtig, dass die Schulleiterstelle in Schwaikheim rasch neu besetzt werde. Gleichzeitig will sich Winnenden an der Gestaltung in Schwaikheim beteiligen. Denn bei den angestellten Planungen zur Boehringer-Schule habe die Stadt viele Erfahrungen gesammelt, so Holzwarth. Diskussionen zur Schulumgestaltung sind in Leutenbach weit fortgeschritten, betonte Bürgermeister Jürgen Kiesl. Die Gemeinde habe die Chance früh erkannt und umgesetzt, so der Gastgeber. Das jüngste Beispiel, die neue Schulmensa, diente als Veranstaltungsort.

Qualität entscheidet sich nicht durch eine bestimmte Schulart

Bauliche Veränderungen an einer Schule sind wichtig, wichtiger sei aber die Qualität einer Schule, erklärte Professor Thorsten Bohl von der Universität Tübingen. „Qualität entscheidet sich im Klassenzimmer und nicht durch eine bestimmte Schulart“, erklärte er. Und der allerbeste Unterricht und die allerbesten Methoden seien nichts wert, wenn die Botschaft bei den Schülern nicht ankommt und von ihnen aufgenommen werden kann. Die Kunst sei es, Schüler zu motivieren, das wiederum sei die Basis eines Lernprozesses. Wichtig sei es seiner Meinung nach auch, dass man die Kräfte bündle, dass eine Schulart mehrere Bildungsabschlüsse ermögliche. Im Moment entstehe in Baden-Württemberg eine neue Dreigliedrigkeit zwischen Gymnasium, Realschule und Gemeinschaftsschule. Bohls Meinung nach wäre langfristig eine Zusammenführung von Realschule und Gemeinschaftsschule sinnvoll, um Unruhen im System zu beseitigen. Demnach gebe es nur noch zwei Schulformen: Gymnasium und Gemeinschaftsschule. Eine Schule brauche aber auch eine bestimmte Größe. „Wenn eine Schule immer an der Zweigliedrigkeit knabbert, ist das keine gute Prognose.“

Welche Vorteile letztere Schulform im Alltag mit sich führt, zeigte der Korber Schüler Dominik Horvat bei der Podiumsdiskussion auf, die von ZVW-Redakteurin Pia Eckstein moderiert wurde. Er fühlt sich an der Korber Gemeinschaftsschule gut aufgehoben. Seine Grundschulempfehlung sei nicht so gut gewesen. „Jetzt mache ich den Realschulabschluss und danach schaue ich weiter“, so der Neuntklässler.