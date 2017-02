Libyen Der Zehn-Punkte-Plan zur Eindämmung der Migration aus Afrika

Migranten und Flüchtlinge in einem Gummiboot mit dem Ziel Europa. Sie wurden nördlich der libyschen Stadt Sabratha aus dem Mittelmeer gerettet. Foto: Emilio Morenatti Foto: dpa

Valletta - Lässt sich der Zustrom von Migranten aus Richtung Nordafrika stoppen? Die EU will es zumindest versuchen. In zehn Bereichen soll es so schnell wie möglich Fortschritte geben. Ein Überblick: