Lichtenwald Motorradfahrer schwer verletzt

Lichtenwald.

Bei einem Verkehrsunfall ist ein Motorradfahrer aus dem Rems-Murr-Kreis schwer verletzt worden. Der 55-jährige Lenker einer Yamaha war am Dienstag von Baltmannsweiler in Richtung Göppingen unterwegs. Gegen 15.15 Uhr geriet der Motorradfahrer auf der Kaiserstraße/K 1209 in einer Kurve alleinbeteiligt auf den Seitenstreifen und überschlug sich. Im Straßengraben kamen das Motorrad und der Fahrer zum Liegen. Der 55-Jähriger wurde per Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich heraus, dass sich der Biker bei dem Sturz mehrere Frakturen zugezogen hatte. Er wird seither stationär behandelt.