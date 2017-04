Lindau Zollhunde spüren fast neun Kilo Marihuana in Fernbussen auf

Lindau.

Fast neun Kilogramm Marihuana haben Zollhunde bei Kontrollen in Fernbussen am Bodensee aufgespürt. Das bereits Ende März in Lindau entdeckte Rauschgift sei jeweils in Koffern versteckt gewesen, teilte das Hauptzollamt Ulm am Donnerstag mit. Die Drogen seien sichergestellt worden, in beiden Fällen ermittele nun das Zollfahndungsamt München.