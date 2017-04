London Britische Premierministerin May kündigt Neuwahlen für 8. Juni an

Die britische Premierministerin Theresa May vor ihrem Amtssitz in der Downing Street in London. Foto: Stefan Rousseau Foto: dpa

Premierministerin Theresa May hat überraschend Neuwahlen in Großbritannien angekündigt. Die Wahl soll am 8. Juni stattfinden, teilte May in einer kurzfristig angesetzten Ansprache in London mit.