Lorch Update Geisterfahrer: Gefahr bereits gebannt

Der Falschfahrer ist offenbar bei Lorch falsch auf die B29 aufgefahren.

Gegen 20 Uhr am Dienstagabend wurde die Gefahr gemeldet, kurz darauf konnte die Polizei bereits Entwarnung geben: Die Geisterfahrt war schnell beendet und es ist niemandem etwas passiert. Der Geisterfahrer war in Richtung Schwäbisch Gmünd unterwegs.

Es ist gerade mal gut einen Monat her, als eine Geisterfahrt auf genau diesem Streckenabschnitt für zwei Menschen tödlich endete. Eine 72-Jährige war an der Anschlussstelle Lorch-Ost in falscher Richtung auf die B29 aufgefahren. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Die Seniorin und ein 20-Jähriger kamen ums Leben. Ganz ähnlich verlief ein Unfall im Mai 2015, ebenfalls auf der B29. Eine 86-Jährige hatte auf dem Beschleunigungsstreifen gewendet. Ihr Auto krachte mit dem BMW eines 22-Jährigen zusammen. Der junge Mann und die Geisterfahrerin starben.

Erst vor wenigen Tagen kündigte das Landratsamt Ostalb an, an der neuralgischen Stelle Korrekturen vornehmen zu wollen, obwohl die Beschilderung den Richtlinien entspreche. „Verbot der Einfahrt“-Schilder sollen eine noch stärker reflektierende Oberfläche erhalten, und neue Schilder werden aufgestellt. Diese Maßnahmen sind aber noch nicht umgesetzt.



http://www.zvw.de/inhalt.rems-murr-rundschau-nach-geisterfahrt-kleine-korrekturen.d0dd54e2-6c42-47fc-aad3-9ad41a7d6c4b.html