Lorch Gründe für Geisterfahrt mit zwei Toten weiter offen

Lorch. Die tödliche Geisterfahrt bei Lorch in Baden-Württemberg (wir berichteten) gibt den Ermittlern weiter Rätsel auf. Ob die 72-jährige Falschfahrerin, die einen Mann mit in den Tod riss, ihren Wagen absichtlich oder aus Versehen in die verkehrte Richtung steuerte, war auch am frühen Montagmorgen noch unklar. "Die Ursache des Unfalls kennen wir nicht", sagte ein Polizeisprecher.