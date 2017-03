Lorch Pannen-Lkw löst Kettenunfall aus

Lorch. Wegen eines Pannen-Lkws kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall mit insgesamt sechs Beteiligten. Der Lkw stand auf der B29 zwischen den Anschlussstellen Lorch-Ost und Schwäbisch Gmünd, etwa auf Höhe der Radelstetter Brücke, auf der Fahrbahn in Richtung Schwäbisch Gmünd. Auf der rechten Fahrspur hatte sich deshalb ein Rückstau gebildet, der gegen 7.30 Uhr bis zur Einfahrt Lorch-Ost reichte.

Hier fuhren in kurzer Folge sechs Pkw aufeinander. In einem Fiat Panda, der am Stauende von der rechten Fahrspur auf die linke wechselte und dabei gegen einen BMW stieß, wurden die 18-jährige Fahrerin und ihre Zwillingsschwester verletzt. Sie wurden, wie auch die BMW-Fahrerin, von zwei Rettungswagenbesatzungen erstversorgt und anschließend mit wohl eher leichten Verletzungen zu weiteren Untersuchungen in die Stauferklinik eingeliefert.

Die Strecke in Richtung Schwäbisch Gmünd war durch die Unfälle vollständig blockiert. Der Schaden an den Unfallfahrzeugen wurde vorläufig auf zusammen etwa 60 000 Euro geschätzt. Nach dem Abräumen der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurde die Strecke von der Gmünder Straßenmeisterei noch von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt. Um neun Uhr dauert die Beeinträchtigung derzeit noch an.