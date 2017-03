Lorch Schon wieder Geisterfahrer auf B29

Lorch. Erneut hat es am Donnerstag auf der B29 bei Lorch einen Geisterfahrer gegeben . Passiert ist glücklicherweise nichts. Der ortsunkundige Fahrer hatte sich auf sein Navigationssystem verlassen.

Ein Zeuge hatte gegen 15 Uhr im Rückspiegel gesehen, wie ein rotes Auto mit ausländischen Kennzeichen zwischen den Anschlussstellen Lorch-Ost und Schwäbisch-Gmünd wendete und in Richtung Stuttgart zurück fuhr. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Wie mehrere Zeugen berichten, wendete der Falschfahrer abermals und fuhr dann wieder in Richtung Schwäbisch Gmünd. Dort verließ der Fahrer dann wiederum ordnungsgemäß die B20 um dann in Richtung Stuttgart wieder auf die B 29 einzufahren.

Die Polizei konnte das Fahrzeug an der Anschlusstelle Plüderhausen anhalten und kontrollieren. Der 52 Jahre alte Fahrer hatte sich auf sein Navi verlassen. Dies hatte ihn kurz vor Schwäbisch Gmünd zum wenden aufgefordert. Als er seinen Fehler nach kurzer Zeit bemerkte, wendete der Fahrer erneut.

Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachtet haben oder durch den Geisterfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/3580 zu melden.