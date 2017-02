Ludwigsburg 14-Jähriger mit Auto des Vaters auf Spritztour

Ludwigsburg.

Ein 14-jähriger stibitzt die Fahrzeugschlüssel seines Vaters und fährt mit einer 15-Jährigen an Bord unter anderem über eine rote Ampel. Überrascht dürften Beamte des Polizeireviers Ditzingen gewesen sein, die am Dienstag gegen 00.15 Uhr einen Wagen in Münchingen stoppten, in dem ein 14-jähriger Fahrer und dessen 15 Jahre alte Beifahrerin saßen. Zuvor war ihnen der Peugeot in der Stuttgarter Straße aufgefallen, da während der Fahrt lediglich das Standlicht eingeschaltet war. Als der PKW mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Markgröninger Straße fuhr, löste eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage aus. Am Ende der Markgröninger Straße überfuhr das Auto schließlich auch noch eine rote Ampel. Im weiteren Verlauf wollte der 14-Jährige seine Fahrt in Richtung der Bundesstraße 10 fortsetzen, wurde jedoch nun von den Polizeibeamten gestoppt.