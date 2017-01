Ludwigsburg 50-Jähriger attackiert Ehefrau mit Reizgas und Feuerzeug

Ludwigsburg.

Mit Reizgas und einem Feuerzeug hat ein 50-Jähriger seine Ehefrau in Ludwigsburg angegriffen und verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die beiden in der Nacht zum Sonntag in Streit geraten. Daraufhin verließ die 45-Jährige die gemeinsame Wohnung. Bei ihrer Rückkehr warf ihr Ehemann sie zu Boden und schlug mehrfach auf sie ein. Dann versprühte er Reizgas und setze nach ersten Erkenntnissen ihre Haare mit einem Feuerzeug in Brand.