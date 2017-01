Ludwigsburg Gröning-Urteil gibt Ermittlern Rückenwind

Ludwigsburg.

Für die Experten der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg ist die Ende November gesprochene Gröning-Entscheidung des Bundesgerichtshofs ein neuer Weckruf. "Weil wir jetzt wissen, dass auch Auschwitz-Wachleute wie Oskar Gröning mitverantwortlich sind am damaligen Massenmord, suchen wir weiter nach ähnlichen systematischen Tötungen in anderen Konzentrationslagern", sagte der Leiter der Ermittlungsbehörde, Jens Rommel, der Deutschen Presse-Agentur. Mit der höchstrichterlichen Entscheidung "wäre es absurd, heute an eine Schließung unserer Behörde auch nur zu denken", betonte der 44-Jährige.