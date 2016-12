Ludwigsburg.

Ein zehnjähriger Junge ist in Ludwigsburg mit Feuerwerkskörpern beschossen und schwer verletzt worden. Drei unbekannte Jugendliche hätten das Kind am Donnerstag (29.12.) auf einem Schulhof beschossen, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Leuchtkugel habe den Zehnjährigen an einem Ohr und im Gesicht verbrannt. Bleibende Schäden könnten nicht ausgeschlossen werden.