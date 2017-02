Ludwigsburg/Stuttgart Trickbetrüger an Tankstellen und Raststätten

Ludwigsburg/Stuttgart.

An den Autobahn-Tankstellen und Raststätten entlang der Autobahnen rund um Stuttgart, wurden der Polizei in letzter Zeit immer wieder Betrügereien gemeldet. Insbesondere an Wochenenden werden Reisende von einem offenbar überzeugend auftretenden Mann auf Englisch angesprochen. Unter dem Vorwand, in eine Notlage geraten zu sein, bittet er um finanzielle Hilfe für die Heimreise nach Irland. Auf diese Weise ergaunerte der Mann mitunter mehrere hundert Euro.