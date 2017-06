Mannheim Polizei-Großaufgebot bei Musikfestival auf Hockenheimring

Mannheim.

Mit einem Großaufgebot will die Polizei das Musikfestival auf dem Hockenheimring (16./17. Juni) vor möglicher Gewalt und Terrorgefahr schützen. "Es gibt keine konkreten Hinweise - aber wir sind gut vorbereitet", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Mannheim. Zu dem Festival unter anderem mit der Band Böhse Onkelz werden an beiden Tagen je 50 000 Gäste erwartet. Der Sprecher appellierte mit Nachdruck an Besucher, wegen Verkehrsänderungen und verschärfter Kontrollen mehr Anreisezeit einzukalkulieren.