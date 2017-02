Mannheim Schleusungen auf der Balkanroute aufgedeckt

Mannheim.

Im Rahmen eines europaweiten Aktionstages zur Bekämpfung der Schleusungskriminalität haben heute Morgen 33 Bundespolizisten drei Wohnungen in Mannheim und eine Wohnung in Bad Birnbach (Niederbayern) durchsucht. Insgesamt vier kosovarische und ein deutscher Staatsangehöriger werden beschuldigt, seit 2013 Menschen auf der Balkanroute von Ungarn über Österreich nach Deutschland mit Mietautos geschleust zu haben. Mehrere Fahrten konnten festgestellt werden. Bei den Durchsuchungen wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Die Auswertung und weitere Ermittlungen dauern an.