Mannheim/Singen Verbote und Verkehrskontrollen sollen PS-Protzer stoppen

Auch in Mannheim kündigte die Polizei ein konsequentes Vorgehen gegen Autobesitzer an, die mit ihrem Gefährt protzen und lärmend durch die Straßen brausen. "Poser" gelten als Phänomen in der Stadt. Mit dem Begriff bezeichnen die örtlichen Behörden Autobesitzer, die mit aufheulenden Motoren an belebten Plätzen vorbeifahren, um mit ihren aufgemotzten (getunten) Wagen zu posieren.

Der Verband der Automobil Tuner mit Sitz in Münster distanziert sich von den Störern. "Poser scheinen Menschen mit einem Ego-Problem zu sein", sagte Geschäftsführer Harald Schmidtke der Deutschen Presse-Agentur. Es handele sich um eine "scheinbar unbelehrbare Randgruppe", die das Image der Szene beschädige.