Manolzweiler Hirschgassenfest noch bis Montag

Winterbach. In Winterbach-Manolzweiler wird wieder vier Tage lang gefeiert, seit Freitag bis einschließlich Montag. Wir haben vom Eröffnungsabend eine tolle Bildergalerie jetzt schon online.

An diesem Samstag (03. September) gehts's weiter. Start ist um 16 Uhr, ein Höhepunkt ist die Punktlandung des Weltmeisters im Fallschirmsprung Klaus Renz gegen 19.30 Uhr auf der Kaiserstraße. Ab 18.30 Uhr heizen dann die „Besenkracher“ den Besuchern ein.

Der Sonntag (04. September) beginnt mit Weißwurst-Frühschoppen um 12 Uhr mit der Blaskapelle „Charivari“. Von 16 bis 21 Uhr spielen „Die Tonis“.

Zum Festausklang rocken am Montag (05. September) ab 18.30 Uhr Danny Wuenschel & Band.

Die „Acht-Bar“, welche erstmals vom Trecker-Team aus Weiler betrieben wird, hat mit einer großen Auswahl an Cocktails noch Samstag von 18 bis 2 Uhr geöffnet, am Sonntag von 14 bis 24 Uhr und am Montag von 18 bis 24 Uhr.

Es gibt Fahrten mit dem Heißluftballon, eine Kinderhüpfburg, einen Süßwarenstand sowie eine Oldtimer- und Traktorenausstellung.

Festgäste in Tracht sind willkommen, wer in Dirndl oder Lederhose kommt, nimmt an einer Verlosung teil.