Marbach am Neckar Literaturarchiv zeigt Ausstellung zu Rilkes Russland-Reise

Marbach am Neckar:

Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) zeigt ab Mai ein trinationales Ausstellungsprojekt um Rainer Maria Rilkes Russland-Erfahrungen. Das hat das Literaturarchiv bei der Vorstellung seines Jahresprogramms am Dienstag mitgeteilt. Rilkes Reisen nach Russland und in die heutige Ukraine um 1900 gelten neben Goethes Italienreise als eine der wichtigsten Auslandserfahrungen der Literaturgeschichte. Die Ausstellung mit dem Titel "Rilke und Russland" trägt Tagebücher, Dokumente und Bilder von dieser Reise aus unterschiedlichen Museen zusammen. Insgesamt werden rund 280 Exponate und 100 Künstlerfotos zunächst im Literaturmuseum der Moderne in Marbach und später auch in Museen und Bibliotheken in Bern, Zürich und Moskau zu sehen sein.