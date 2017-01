Mecklenburg-Vorpommern Schwarzwälder plant Barfuß-Rekordversuch: Start auf Rügen

Sassnitz/Villingen.

Mehr als 1800 Kilometer barfuß von Norddeutschland in die Schweiz: Der Schwarzwälder Aldo Berti will am 29. Mai in Sassnitz auf der Insel Rügen einen Rekordversuch im Barfußlaufen starten. In 85 Tagen möchte er bis zum Kloster Einsiedeln gehen und dabei Spenden für drei Kinderhilfsorganisationen sammeln. Das Barfußlaufen habe für ihn weniger spirituellen Wert, sondern sei eine körperliche Herausforderung, die er mit einer Charity-Aktion verbinden wolle, sagte der 53-Jährige.