Berglen.

Am Dienstag um kurz vor 17 Uhr geriet ein Volvo-Fahrer auf der K1872 zwischen Berglen-Steinach und Kottweil aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn ab. Trotz dessen konnte er sein Fahrzeug im letzten Moment zum stehen bringen, wobei er leicht die Leitplanke touchierte. Da sich der Fahrer aufgrund des Unfalls in einer schlechten Verfassung befand, wurde zum Abtransport ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser verbrachte den Fahrer ins Rems-Murr-Klinikum nach Winnenden. Am Pkw entstand ein geringer Sachschaden.