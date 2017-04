Mexiko Drei Menschen in Mexiko aus Flugzeug geworfen

In Mexiko sollen drei Menschen aus einem Flugzeug geworfen worden sein. Foto: Patrick Pleul/Symbolbild Foto: dpa

Eldorado.

Drei Menschen sollen nach Medienberichten über einem kleinen Ort in Mexiko aus einem Flugzeug geworfen worden sein. Die Leiche eines Mannes wurde auf dem Dach eines Gebäudes der nationalen Sozialversicherungsbehörde in Eldorado an der Westküste des Landes gefunden.