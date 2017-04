Mexiko Hunderttausende besuchen Passionsspiele in Mexiko-Stadt

Der Kreuzweg von Iztapalapa ist einer der meistbesuchten in Lateinamerika. Foto: José Pazos Fabián Foto: dpa

Mexiko-Stadt. Hunderttausende Menschen haben am Kreuzweg in Mexiko-Stadt teilgenommen. Sie begleiteten am Freitag den Jesus-Darsteller auf seinem Weg durch den armen Stadtteil Iztapalapa hinauf zum Sternenhügel, wo die Kreuzigungsszene nachgespielt wurde.